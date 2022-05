Roze trui is een droom voor Van der Poel, die de Giro en Tour vooral wil uitrijden

De roze leiderstrui? "Het zou mooi zijn." De paarse puntentrui? "Het is geen hoofddoel." Gaat hij in de toekomst ook voor de rode trui in Spanje? "Nee, ik wil in eerste instantie alle grote rondes gewoon rijden." Alle kleuren van de regenboog kwamen wel voorbij tijdens het verplichte persmoment van Mathieu van der Poel woensdagmiddag in Boedapest, waar deze week de Giro d'Italia van start gaat. De Nederlander gaf netjes antwoord, al benadrukte hij toch echt wel dat 'het allemaal niet zo makkelijk is als het lijkt', even een roze trui ophalen. Ook voor hem niet.

Van der Poel kijkt uit naar Giro: 'Ben wel fan van Italië' - NOS

De gele trui was vooral een hoofddoel in zijn carrière. En die pakte hij al bij zijn eerste deelname aan de Tour, vorig jaar. Nu direct de roze trui zou mooi zijn en 'de Giro is een hele coole race waar ik echt naar uitkijk', maar Van der Poel heeft als voornaamste doel de komende drie weken om simpelweg te finishen. "Ik hoop zowel de Giro als de Tour uit te rijden dit jaar. Want dan kan ik een betere renner worden." Hij heeft tot nu toe pas tien Tour-etappes in de benen. Meer niet. Om die reden kan Van der Poel (27) ook niet voorspellen hoe hij zich zal voelen in pakweg een derde week van een grote ronde.

Eerste etappe - RCS