Oppositie fel over publicatie nieuwe foto's Grapperhaus

SP-leider Marijnissen zegt dat het er op de nieuwe foto's nog duidelijker op lijkt dat de anderhalvemeterregel niet is nageleefd. "Dat is niet even een moment per ongeluk te dicht bij elkaar, zoals de verklaring was. Het is niet alleen zo dat anderen zich niet aan de regels houden; hij loopt zelf handen te schudden." Marijnissen vindt dat Grapperhaus zich hier uitgebreid over moet verantwoorden. "Want hij brengt hiermee boa's en agenten in een heel lastig parket en ondermijnt het draagvlak voor zijn eigen beleid."

De positie van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid is er niet beter op geworden, nu Shownieuws opnieuw foto's heeft gepubliceerd van zijn bruiloft. Daarop is te zien dat hij meerdere coronaregels overtreedt. De linkse oppositie vindt dat hij hierdoor ongeloofwaardiger wordt. De PVV en Forum voor Democratie vonden van het begin af aan al dat de minister zijn eigen gezag had ondermijnd.

PVV-leider Wilders stelt dat Grapperhaus "met de minuut ongeloofwaardiger" wordt. Het gaat mij niet eens over de anderhalve meter en het maken van een fout, maar voor iemand als Grapperhaus, die anderen stevig de maat neemt en aso's noemt en forse boetes uitdeelt aan gewone mensen, is dit een totale afgang."

Volgens Baudet (Forum voor Democratie) is er sprake van klassenjustitie, omdat Grapperhaus zelf geen boete heeft gekregen voor het overtreden van de regels. "Hoe kan er nu nog één coronaboete worden uitgedeeld als de verantwoordelijke minister geen boete krijgt, terwijl heel Nederland heeft gezien dat hij de regels aan zijn laars lapt? Nu moet Grapperhaus alle strafzaken tegen corona-overtreders schrappen. En nu duidelijk is dat zelfs de minister van Justitie en Veiligheid helemaal niet in de anderhalvemetersamenleving gelooft, is het hoog tijd om terug te gaan naar het oude normaal."

50Plus-fractievoorzitter Van Brenk vindt dat de geloofwaardigheid van de minister "een lastige zaak" is geworden. Ze wijst erop dat de minister van Justitie en Veiligheid een voorbeeldfunctie heeft. "In het hele land mogen opa's en oma's hun kleinkinderen niet knuffelen. En hier worden de regels met voeten getreden."

Asscher van de PvdA vindt dat hiermee duidelijk wordt "dat er een probleem is met het gezag en de geloofwaardigheid van het kabinet. Boa's en politie merken dat op straat." Hij is benieuwd hoe het kabinet dit denkt te kunnen herstellen.

GroenLinks-leider Klaver vindt ook dat dit een ander verhaal is dan vorige week. "Een vergissing maken en even te dicht bij een ander staan, kan ons allemaal overkomen. Maar handen schudden dat doe je gewoon niet, zeker niet als minister van Justitie. Het was de eerste afspraak die we in maart met zijn allen maakten."

Vanmiddag is er een debat in de Tweede Kamer over het coronabeleid. Daarin zal het ook over de positie van Grapperhaus gaan. Volgens politiek verslaggever Wilco Boom is die er door de nieuwe foto's niet beter op geworden. Tot vandaag waren de coalitiepartijen en de linkse oppositie "niet uit op het politieke hoofd van de minister", zei hij in het NOS Radio 1 Journaal.

Hij zei daarbij dat de minister van Justitie en Veiligheid tot nu toe "best wat krediet in de Kamer" had. "In tegenstelling tot zijn voorgangers heeft hij niet heel veel problemen op zijn ministerie veroorzaakt. Maar het wordt nu moeilijker om hem op zijn plek te houden."

Minister De Jonge wilde vanmorgen niet reageren op de nieuwe publicatie over Grapperhaus: