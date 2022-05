Slot wil 'alles van de afgelopen negen maanden trainen' terugzien bij Feyenoord

Feyenoord gaat de wedstrijd in het Stade Vélodrome in met de fraaie 3-2 zege van vorige week op zak. Slot wil donderdag net zo aanvallend spelen als altijd, al verwacht hij dat Marseille zijn ploeg soms terug zal dringen. "Als we ver moeten terugzakken, hebben we de juiste spelers om toe te slaan in de tegenaanval."

"Het mooie van een halve finale is dat hij aan het einde van het seizoen wordt gespeeld", vertelde een ontspannen Slot op de persconferentie. "Dus dan neem je de ervaring van 45 wedstrijden mee naar deze wedstrijd. Alles wat we de afgelopen negen maanden hebben getraind en ervaren, moeten we tegen Marseille op de toppen van ons kunnen laten zien."

De tweede halve finale in de Conference League tussen Olympique Marseille en Feyenoord begint donderdag om 21.00 uur en is te volgen in een liveblog op NOS.nl en in de app en van begin tot einde live in Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1.

"Tegen ons speelde Dimitri Payet als valse spits, afgelopen zondag tegen Lyon was hij linksbuiten. Maar in beide gevallen zwerft hij vooral veel over het veld en kijkt hij waar hij aan de bal kan komen. Dus het is lastig om te zeggen."

Grote vraag voor Slot is wel hoe trainer Jorge Sampaoli zijn team donderdag het veld in zal sturen. "Je hebt trainers en clubs waarbij je vrij eenvoudig kan zeggen hoe ze gaan spelen. Deze trainer kan, los van de keuze aan spelers, in veel verschillende formaties spelen."

"Wat ik wel weet, is dat Marseille graag veel de bal heeft en uitstekend in staat is om zo tot kansen te komen. En bij een betere tegenstander hebben ze heel goed het vermogen om te counteren. Nou, het lijkt wel alsof ik over Feyenoord praat in plaats van over Marseille, want er zijn heel veel gelijkenissen."

Payet graag op de bank, duel voor Toornstra te vroeg

Over de in zijn ogen beste positie voor Payet was Slot in ieder geval duidelijk: "Naast mij op de bank, maar ik denk dat de trainer een andere keuze zal maken."

Jens Toornstra is ook met Feyenoord meegekomen naar Marseille, maar het is nog maar de vraag of de middenvelder ook in actie zal komen in het Stade Vélodrome. "Over drie dagen hebben we ook weer een wedstrijd tegen PSV. We hopen in ieder geval zondag over hem te beschikken. De wedstrijd van morgen komt denk ik te vroeg."