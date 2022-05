Politie klaar voor ongeregeldheden, fans voor feestje: 200 Feyenoordfans naar Marseille

Zo'n 200 Feyenoordsupporters zijn vanavond vertrokken naar de Zuid-Franse Marseille om daar hun club aan te moedigen voor het beslissende halvefinaleduel in de Conference League morgen tegen Olympique Marseille.

De Rotterdamse club kan voor het eerst in twintig jaar weer in een Europese finale bereiken. Op 8 mei 2002 gebeurde dat voor het laatst. Feyenoord wist toen in eigen huis met een 3-2 overwinning tegen Borussia Dortmund beslag te leggen op de UEFA Cup.

Vanaf de Kuip in Rotterdam vertrokken om 18.00 uur meerdere bussen. De supporters hopen morgen om 10.00 uur in de stad aan te komen. Ook morgen vertrekken nog bussen, in totaal worden zo'n 3200 Feyenoordsupporters verwacht.

'Lekker een feestje bouwen'

De sfeer was voor vertrek optimistisch: "Lekker op het strand en dan een feestje bouwen." De politie Rotterdam laat weten dat ook een aantal agenten meereist. "Dat doen we altijd bij internationale wedstrijden van Feyenoord", zegt een woordvoerder. Hoeveel agenten naar Marseille gaan, is niet duidelijk.

In Marseille is vanuit Feyenoord en de veiligheidsregio aldaar een verzamelpunt opgesteld voor supporters. Daar kunnen zij verzamelen en gezamenlijk naar het stadion gaan.

Ongeregeldheden voorkomen

De politie in Marseille is in opperste staat van paraatheid om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen. In de vorige ronde raakten leden van de beruchte harde supporterskern van Marseille slaags met Griekse hooligans van PAOK Saloniki.

Rond het duel tussen Feyenoord en Olympique in Rotterdam vorige week hield de politie 48 Fransen aan vanwege het afsteken van vuurwerk en openlijke geweldpleging.

Het vorige duel eindigde in een 3-2 overwinning van Feyenoord. De Rotterdammers hebben in het tweede duel genoeg aan een gelijkspel om de finale bereiken.