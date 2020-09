Verkrachting vaker gemeld bij politie, aantal aangiftes blijft achter

Uit cijfers van de politie blijkt dat in 2015 49 procent van de meldingen uitmondde in een aangifte. Vorig jaar daalde het aantal aangiftes naar 38 procent, schrijft Trouw.

"Wij zijn blij dat mensen de weg naar de politie beter weten te vinden", zegt Lidewijde van Lier, zeden-adviseur bij het bij de politie en al twintig jaar betrokken bij zedenzaken, in het NOS Radio 1 Journaal. "Maar in sommige gevallen concludeert de politie dat er geen strafbaar feit is gepleegd of dat er te weinig bewijs is."

We zeggen nooit: 'doe maar geen aangifte, want het heeft toch geen zin'.

Toch kunnen slachtoffers zich na een gesprek met politie beïnvloed voelen, omdat impliciet of expliciet over de slagingskans van een zaak wordt gesproken. "We zeggen nooit tegen een slachtoffer: 'doe maar geen aangifte, want het heeft geen zin'. Je gaat niet bij de zedenpolitie werken om deze vorm van criminaliteit tegen te werken", zegt Van Lier daarover.

Eerder dit jaar sprak de NOS met een slachtoffer van verkrachting dat vertelde dat de politie haar liet twijfelen over aangifte. Ze vertelde dat ze na een eerste gesprek met de politie dacht: is het wel een goed idee? De vrouw werd verteld dat ze echt zeker van haar zaak moest zijn voordat ze aangifte deed.

In een wetsvoorstel van minister Grapperhaus staat dat niet alleen 'seks onder dwang', maar ook 'seks tegen de wil' strafbaar wordt gesteld. Maar Van Lier vraagt zich af of dit wetsvoorstel verandering zal brengen. Ook dan blijft het bewijs voor verkrachting ingewikkeld, zegt ze. "Er moet bewijs zijn dat seks heeft plaatsgevonden en dat het onder dwang gebeurde. Dat laatste is ontzettend lastig."