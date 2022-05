ACM start vooronderzoek naar Google na klacht over machtsmisbruik

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) start een vooronderzoek naar Google. Aanleiding is een klacht van Match Group, het moederbedrijf van dating-app Tinder. Volgens Match Group is er sprake van machtsmisbruik door Google in zijn downloadwinkel.

Er spelen concreet twee dingen, meldt de ACM. Dating-apps zouden geen ander betaalsysteem dan dat van Google mogen gebruiken en ze zouden bovendien ook niet meer mogen verwijzen naar andere betaalmogelijkheden.

De ACM gaat nu onderzoeken of de klachten van Match Group valide zijn. In dat geval kan er een uitgebreider onderzoek worden gestart. Vervolgens kan de toezichthouder besluiten dat Google zaken moet aanpassen. Iets wat al is gebeurd bij Apples App Store, waar vergelijkbare klachten vanuit dating-apps spelen. Daarvan heeft de ACM gezegd dat de voorwaarden voor aanbieders van dating-apps niet goed zijn. Apple moet daarom aanpassingen doen.

Dat gaat niet van harte: inmiddels heeft de ACM Apple voor 50 miljoen euro aan dwangsommen opgelegd en er dreigt een nieuwe dwangsom voor de iPhone-maker.