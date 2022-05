Oorlog verslaan in Oekraïne: nog maar 5 liter benzine

Verslaggever Gert-Jan Dennekamp is voor Nieuwsuur in Oekraïne. De omstandigheden maken het werken in oorlogsgebied niet makkelijk. Rusland bestookt de logistiek en de infrastructuur van het land en dat merken ze aan de pomp: benzine en diesel zijn inmiddels op rantsoen. De Krementsjoek-olieraffinaderij is door Rusland geraakt en de voorraad raakt op. De import uit Europa is nog onvoldoende om dat op te vangen.

"Ik kreeg vanochtend maar vijf liter." Onze chauffeur Natalja in Lviv wijst op haar auto: "We hebben vijftig liter in de tank en twee jerrycans in de kofferbak." Ze rekent me voor dat we daarmee dicht bij ons doel komen, maar om verder te komen moet daar dan wel weer brandstof te krijgen zijn, anders zitten we vast. We bellen rond en de berichten zijn niet goed. Overal staan lange rijen en steeds meer tankstations zijn uitverkocht.

Benzine is op rantsoen. Op veel plekken krijg je per tankbeurt nog maar tien liter benzine, diesel slechts vijf en daarvoor sta je een half uur of langer in de rij. Een stel uit Kiev heeft al tien liter gehaald en staat nu wéér in de rij. Ze moeten nog drie keer aanschuiven en de tank is vol en daarmee kunnen ze verder. Ze waren gevlucht, logeerden bij vrienden en gaan nu weer terug naar huis, in Kiev.

Ook wij staan opnieuw in de rij voordat we richting het oosten vertrekken. Na een pauze van twee uur mag je weer aanschuiven. Bovendien horen we dat op onze eindbestemming er nog wel diesel is.