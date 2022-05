Voor eerst sinds september 2020 minder dan 50 coronapatiënten op IC

Afgelopen week testten dagelijks gemiddeld 1500 mensen bij de GGD positief op corona. Maar omdat niet meer dringend wordt geadviseerd om bij een besmetting naar de GGD te gaan voor een bevestigingstest, is dat aantal verre van nauwkeurig.

Het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen daalde afgelopen etmaal met 80 naar 642 patiënten. De laatste keer dat minder dan 700 patiënten met corona op de verpleegafdelingen lagen was eind oktober vorig jaar.

Uit de metingen van het rioolwater blijkt dat het aantal virusdeeltjes in het riool sinds begin april gestaag afneemt. Dat minder mensen besmet raken, lijkt het gevolg te zijn van groepsimmuniteit: verreweg de meeste mensen zijn ofwel geïnfecteerd geweest, ofwel gevaccineerd of allebei.

Vanaf februari werden de coronamaatregelen stap voor stap losgelaten. Zo werd eind februari de verplichte afstand van 1,5 meter afgeschaft en kwam het coronatoegangsbewijs te vervallen.

In de maand daarop, op 15 maart, werden verdere versoepelingen doorgevoerd. Mondkapjes waren vanaf die datum niet meer nodig, behalve op het vliegveld. In april kwam daar het advies bij om een zelftest te gebruiken bij klachten. Het testen bij de GGD was niet meer nodig.

Het ministerie van Volksgezondheid houdt er wel rekening mee dat het coronavirus eind najaar weer een opleving in het aantal besmettingen kan veroorzaken.

Bij een nieuwe virusuitbraak wil het kabinet geen lockdown meer invoeren, zo werd begin vorige maand duidelijk. Sectoren zoals de horeca, culturele instellingen en bedrijven moeten zelf plannen maken tegen een te snelle verspreiding van het virus.