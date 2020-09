PSV heeft met aanvallend ingestelde Max gewenste linksback binnen

PSV was al geruime tijd op zoek naar een definitieve invulling van de linksachterpositie. Na het vertrek van Angeliño vorige zomer kregen Olivier Boscagli, Toni Lato en Michal Sadílek er de kans, maar zij presteerden in de ogen van de clubleiding niet naar behoren. Ook Nick Viergever is voor die positie een optie, maar komt in het centrum van de defensie beter tot zijn recht.

Halverwege vorig seizoen werd daarom Ricardo Rodríguez gehuurd van AC Milan. De Eindhovenaren wilden de Zwitser graag definitief inlijven, maar hij bleek te duur en vertrok naar Torino.