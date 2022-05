Laatste repetitie S10 voor Songfestival, organisatie deelt beelden

In haar eentje op het podium, met een grote lichtshow op de achtergrond: de eerste beelden van S10's optreden tijdens het Songfestival in Turijn zijn vrijgegeven. De zangeres had vandaag haar laatste repetitie van het nummer De Diepte.

S10 vertegenwoordigt Nederland volgende week op het Eurovisie Songfestival in Turijn. Ze moet dinsdag aantreden in de eerste halve finale, als achtste deelnemer.

De Diepte is een rustig nummer, het gaat onder meer over angstgevoelens en donkere dagen. Bij de bekendmaking begin maart zei de 21-jarige zangeres heel trots te zijn. "Het komt van ver. Ik doe het voor al die S10'en die op die plek geweest zijn. Het raakt me heel erg. Het kan gewoon goedkomen", zei ze bij het radioprogramma Aan de Slag! op NPO Radio 2. De zangeres kampte in het verleden met een depressie.

Het Songfestival vindt plaats van 10 tot en met 14 mei.