12 jaar cel en tbs geëist tegen 'Mr. Dark', handelaar in 'gruwelporno'

Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 35-jarige man uit Barendrecht voor het afpersen en misbruiken van tien minderjarige meisjes. Daarnaast handelde Michael M., die bekendstond als 'Mr. Dark', op internet jarenlang in video's van verkrachtingen en met kinder- en dierenporno.

M. was tussen 2012 en 2020 beheerder van de website Darkscandals. In die periode adverteerde de site met video's van meisjes en vrouwen over de hele wereld, die onder dwang seksuele handelingen verrichtten of vernederd werden. Ook werden video's van verkrachtingen, kinder- en dierenporno aangeboden. Gisteren zei M. uit geldnood de video's te hebben verhandeld.

Toegang tot de website kon worden verkregen met betaling in cryptovaluta of door het aanleveren van nieuw, zelfgemaakt materiaal. Video's moesten volgens justitie aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moesten de handelingen in de video's echt zijn. Nagespeelde video's zouden door M. zijn afgewezen.

M. werd in maart 2020 aangehouden na een groot onderzoek van opsporingsinstanties in Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten. Toen werd ook de website, waar zo'n 2000 video's op stonden, offline gehaald.

Minderjarigen dwingen tot seksvideo's

Pas na zijn aanhouding ontdekte de recherche dat de man ook zelf minderjarige slachtoffers, in de leeftijd van 11 tot 15 jaar, had gemaakt door ze te dwingen tot het maken van seksvideo's van zichzelf, aldus justitie. M. zou zich online als iemand anders hebben voorgedaan en zo de slachtoffers hebben misleid.

Volgens het OM dreigde hij gevoelig beeldmateriaal van de slachtoffers online te zetten als ze geen seksuele handelingen zouden verrichten. Twee slachtoffers zijn, volgens de officier van justitie, onder druk van de verdachte, apart van elkaar bij hem thuis geweest waar hij ze heeft verkracht. In één geval ontkent M. dat er sprake was van seks, in het andere geval ging het volgens hem om vrijwillige seks.

De officier van justitie noemde de werkwijze van de verdachte tijdens de zitting "gruwelijk en uiterst geraffineerd", meldt de regionale omroep Rijnmond. "De verdachte is vernietigend bezig geweest", zei de officier, "Hij zag vrouwen als wegwerpartikelen. Alles was gericht op vernedering van vrouwen, om er geld aan te verdienen. Dit is een zaak van de buitencategorie."

Afzetmarkt

Bij het uitspreken van de strafeis verwees de officier van justitie ook naar de recente ophef rond Johan Derksen. "Zolang het inbrengen van een kaars bij een bewusteloze vrouw op televisie 'een jeugdzonde' genoemd kan worden en mannen aan de tafel hierom lachen, weten we dat er een afzetmarkt is voor dit soort praktijken. Vraag en aanbod."

De rechtbank doet naar verwachting op 2 juni uitspraak.