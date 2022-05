Volle ziekenboeg bij Ajax: einde seizoen Gravenberch, Martínez, Schuurs en Antony

Ajax kan tijdens de ontknoping van de titelrace niet beschikken over Ryan Gravenberch, Lisandro Martínez, Perr Schuurs en Antony.

Gravenberch liep woensdag op de training een enkelblessure op en is daardoor de komende weken niet inzetbaar. Het uitvallen van de 19-jarige middenvelder is een nieuwe aderlating voor de Amsterdammers, die in de eredivisie een voorsprong van vier punten op PSV verdedigen.

Ook Martínez, die kampt met een knieblessure, en Schuurs, met problemen aan de knie, komen dit seizoen niet meer in actie, meldt Ajax. Antony staat al sinds begin april aan de kant met een enkelblessure. De kans was al klein dat de Braziliaan dit seizoen nog in actie zou kunnen komen, maar nu kan er definitief een streep door zijn naam.

De vier Ajacieden missen de uitwedstrijden tegen AZ en Vitesse en de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. Steven Berghuis en Noussair Mazraoui, die beiden ook met klachten kampen, zijn de komende weken naar verwachting nog wel inzetbaar.

Laatste wedstrijd voor Ajax?

De kans is zeer aanwezig dat Gravenberch afgelopen zaterdag tegen PEC Zwolle zijn laatste wedstrijd voor Ajax heeft gespeeld. Hij heeft in Amsterdam nog een contract voor één jaar en zou nadrukkelijk in de belangstelling staan van Bayern München.