Turnbond overweegt in beroep te gaan tegen vrijspraak trainer Wevers

Turnbond KNGU heeft het voornemen om bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR) in beroep te gaan tegen de vrijspraak van trainer Vincent Wevers. Dat heeft de bond woensdag bekendgemaakt.

De tuchtcommissie van het ISR sprak Wevers maandag vrij van grensoverschrijdend gedrag en maakte in het vonnis duidelijk dat het onderzoek naar de klachten over de vader van de turnsters Sanne (olympisch kampioene balk in 2016) en Lieke aan alle kanten rammelde en onder de maat was.

De KNGU heeft, na bestudering van de uitspraak, de voorbereiding op een beroepszaak in gang gezet. De bond heeft vier weken de tijd om officieel beroep aan te tekenen.

Schoffering

"Wij zijn inmiddels van mening dat een belangrijk deel van de gronden waarop de uitspraak tot stand is gekomen, niet anders dan als een schoffering kan voelen voor de melders", stelt de KNGU in een persbericht.