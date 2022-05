Titelverdediger Zverev knokt zich langs Cilic naar derde ronde in Madrid

In de tweede en derde set gaf Zverev een vroege break niet meer uit handen, al oogde het lang niet allemaal even solide bij de nummer drie van de wereld die sinds kort samenwerkt met Sergi Bruguera in een poging om uit zijn vormcrisis te geraken.

Jabeur drijft Halep tot wanhoop

Bij de vrouwen heeft Ons Jabeur de halve finales bereikt. De als achtste geplaatste Tunesische was met 6-3, 6-2 te sterk voor Simona Halep. De Roemeense voormalig nummer één van de wereld is tweevoudig winnares in Madrid.

Een flinke kuitblessure hield haar vorig jaar echter lange tijd in de lappenmand. Deze week toonde ze evenwel haar stijgende vorm met een overwinning op Paula Badosa, de huidige nummer twee van de wereld.

Halep kwam ook snel een break voor, maar in het vervolg dreef de enorme variatie in het spel van Jabeur de Roemeense tot wanhoop. Vooral op de dropshots van haar opponente had Halep geen antwoord. Na zeventig minuten was de partij voorbij.