Marseille wil niet dezelfde fout maken tegen Feyenoord: 'Geen ploeg om te rennen'

Jorge Sampaoli hoopt dat Olympique Marseille zich donderdagavond in het eigen Stade Vélodrome niet opnieuw laat verrassen door de agressieve speelstijl van Feyenoord. "We hebben geen ploeg om te rennen", blikte de Argentijnse trainer vooruit op de halve finale van de Conference League. "We willen het spel controleren." De nummer twee van Frankrijk ging een week geleden met 3-2 onderuit in De Kuip. Marseille werd vooral in de openingsfase overlopen en keek al na twintig minuten tegen een achterstand van 2-0 aan. De Fransen kwamen sterk terug tot 2-2, maar gingen door een verdedigende flater kort na rust met 3-2 onderuit. Feyenoord heeft daarmee een goede uitgangspositie voor de return van donderdagavond.

Toornstra van de partij Jens Toornstra maakt deel uit van de selectie van Feyenoord. De 33-jarige middenvelder liep vorige maand tijdens het uitduel met Slavia Praag een enkelblessure op. Sindsdien kwam hij niet meer in actie, maar nu is hij weer fit.

Afgelopen zondag kopieerde Peter Bosz met Olympique Lyonnais de tactiek van Feyenoord met een overtuigende zege als gevolg: 0-3. "Ook tegen Lyon werden we van de ene naar de andere kant van het veld gestuurd", zag Sampaoli. "Dan krijgen we het moeilijk. We zijn dat niet gewend, dus moeten we het niet zover laten komen." "Wij hebben geen team om te lijden, we moeten dominant zijn. Als we ons eigen spel kunnen spelen, dan hebben we nog steeds een heel goede ploeg die zeker een Europese finale kan spelen."