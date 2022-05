Nieuw-Zeelanders moeten plaatsmaken voor water door snelle stijging zeespiegel

In delen van Nieuw-Zeeland stijgt de zeespiegel twee keer zo snel als verwacht. Dat blijkt uit nieuw, grootschalig onderzoek van de afgelopen vijf jaar waar tientallen lokale en internationale wetenschappers aan hebben meegewerkt. De twee grootste steden van het land, hoofdstad Wellington en Auckland, lopen het risico al in 2040 regelmatig te overstromen.

De onderzoekers van het door de overheid gefinancierde NZ SeaRise-project stellen dat de prognoses "behoorlijk angstaanjagend" zijn. Het onderzoeksprogramma heeft een interactieve kaart gemaakt waarop te zien is wat de verwachtingen en gevolgen zijn van de zeespiegelstijging.

Sommige gebieden zien in de komende vijftien tot achttien jaar al een stijging van wel 30 centimeter. Dat betekent dat overstromingen die normaal gesproken eens in de 100 jaar voorkomen straks jaarlijks voor kunnen komen en grote delen van het land blank kunnen zetten.

'Plaatsmaken voor het water'

Aanvankelijk dacht men nog tot 2060 de tijd te hebben om zich hierop voor te bereiden, maar de urgentie is een stuk hoger. De commissaris voor klimaatverandering in Nieuw-Zeeland, Rod Carr, zei tegen radiozender RNZ dat het onderzoek aantoont dat er per direct actie nodig is. "We moeten iedere beslissing over waar gebouwd wordt bekijken door de lens van klimaatverandering", zei hij.

Hij benadrukt dat Nieuw-Zeelanders plaats moeten maken voor het water. "We kunnen niet alle gebouwen en infrastructuur beschermen tegen het water, of repareren na overstromingen."

