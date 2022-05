Met de namen van de slachtoffers komt de oorlog voor Van Gaal ineens dichtbij

Wim Anderiesen junior, die had Louis van Gaal nog wel met eigen ogen zien spelen bij Ajax. Een mandekker van de oude stempel. In het klassieke systeem met nog een voorstopper in de verdediging, diepte de huidige bondscoach uit zijn geheugen op.

En dan komt het toch ineens allemaal erg dichtbij voor Van Gaal, die negentien oud-internationals van Oranje die om het leven kwamen in de Tweede Wereldoorlog. Want onder die slachtoffers was ook Wim Anderiesen senior.

Flitsen bij de NOS

Hetzelfde geldt voor de legendarische voetbalcommentator Han Hollander, die de oorlog evenmin overleefde. "Je hebt pas wat met mensen, als je ze ook kent. Dan ga je erover nadenken. En hem en zijn stem ken ik dankzij flitsen die de NOS weleens heeft uitgezonden."

De jaarlijkse Nationale Sportherdenking stond dit jaar in het teken van voetbal. Ook onder anderen Evgeniy Levchenko, voormalig international van Oekraïne, en Klaas-Jan Huntelaar waren aanwezig.