Celta-aanvaller Mina moet vier jaar gevangenis in voor seksueel misbruik

De Spaanse voetballer Santi Mina is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar. De 26-jarige aanvaller van Celta de Vigo heeft in 2017 een vrouw seksueel misbruikt.

Mina gaat tegen de straf in beroep, hij betoogt dat er geen sprake was van misbruik en alles met goedvinden van de vrouw gebeurde.

Celta de Vigo, de nummer twaalf in La Liga, heeft hem uit de selectie gezet. "We zijn genoodzaakt deze maatregel te nemen omdat dergelijk gedrag schadelijk is voor het imago van de club en niet past bij de waarden die Celta nastreeft", zegt de club in een verklaring.

Ook moet Mina een schadevergoeding van vijftigduizend euro betalen aan het slachtoffer en kreeg hij een contactverbod opgelegd. Hij mag twaalf jaar lang niet in een straal van 500 meter van het slachtoffer komen.

Mina was bezig aan zijn derde jaar bij Celta de Vigo. Dit seizoen kwam hij tot negen goals en vijf assists in 36 officiële wedstrijden.