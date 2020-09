Áls de clubs over een tijd weer open gaan, gebeurt dat op deze manier

"De grootste verandering is de rij buiten, waarbij echt afstand gehouden moet worden. Daar gaat namelijk alles plaatsvinden en stelt de doorhost alle vragen over gezondheid", vertelt Lukaszczyk. Daar kan ook een temperatuurmeting plaatsvinden. In principe verandert er niet veel, gaat de clubeigenaar verder. "De infrastructuur om mensen te controleren bij de deur bestaat namelijk al. We controleren al jarenlang aan de deur identiteitsbewijzen en of iemand niet onder invloed is."

Daarom hebben meerdere nachtclubs de afgelopen weken hun deuren toch weer gesloten. Meerdere clubs in bijvoorbeeld Amsterdam gaven aan dat het te lastig was om de coronamaatregelen op deze manier te handhaven. Ook werden eenzelfde soort horecagelegenheden door de gemeente gesloten.

Nachtbelang vertegenwoordigt honderd nachtclubs, 4500 bedrijven en 75.000 medewerkers. Meerdere clubs hebben de laatste maanden een alternatieve invulling gevonden. Het gaat dan bijvoorbeeld om 'zittend uitgaan' aan tafels of terrassen. "Financieel levert dit niets op. Je dekt maar een klein deel van het verlies", zegt Lukaszczyk. Daarnaast willen jongeren helemaal niet zittend uitgaan, gaat hij verder. "Jongeren willen dansen. Je kan niet de hele tijd politie gaan spelen. Dat is niet goed voor je merk."

"Als het kabinet dit echt wil, als het kabinet clubs echt belangrijk vindt, dan kan dit protocol binnen twee weken worden uitgewerkt en kunnen we dan open", zegt Jorn Lukaszczyk, initiatiefnemer van belangenvereniging Nachtbelang en eigenaar van club Basis in Utrecht. "Het heeft een half jaar geduurd voordat we een eerste gesprek hebben gehad. Nu mag het allemaal wel wat sneller gaan." Lukaszczyk hoopt dat op 1 oktober nachtclubs weer open kunnen. Die wens lijkt onrealistisch. Minister De Jonge zei eerder al dat zulk soort evenementen pas weer mogelijk zijn als er een vaccin is ontwikkeld.

Geen mondkapje en geen 1,5 meter, maar wel goede ventilatie en minder aanwezigen: zo moeten de nachtclubs en discotheken weer open kunnen. Dat gaat de komende tijd nog niet gebeuren, werd gisteren bekend tijdens de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge. Toch is het overleg over een protocol tussen het ministerie van Economische Zaken en Veiligheid en Justitie, de Koninklijke Horeca Nederland en de ondernemers van Nachtbelang afgelopen maandag begonnen.

Binnen wordt nog maar 70 procent van de capaciteit toegelaten. "Het zal dus minder druk zijn in clubs. Dat vinden mensen misschien wel lekker." Het wordt niet verplicht om je binnen aan de 1,5 meter-regel te houden. "Maar door de ruimte geven we mensen wel de keuze om 1,5 meter afstand te houden." Wil je dat niet, dan ben je niet verplicht om een mondkapje te dragen.

Verder zullen de feestvierders beter de aanwezigheid van de ventilatie voelen, zegt Lukaszczyk. "De ventilatie gaat op volle toeren draaien. Dat doe je normaal alleen op drukke momenten." De luchtbehandeling is wel goed genoeg om de clubs te kunnen openen, zegt hij. "In het bouwbesluit van clubs staan al jaren strenge vereisten over de luchtbehandeling. Dat bouwbesluit is al geschreven in de tijd dat roken binnen nog mocht. Daarom moet de lucht goed naar binnen kunnen komen van buiten en een aantal keer per uur worden ververst. Dat gebeurde dus al, maar zal nu nog beter gebeuren."

Ook ben je verplicht om een kaartje te kopen, zodat de ondernemers je gegevens hebben als er een bron- en contactonderzoek van de GGD nodig is. Want, zegt Lukaszczyk, als clubs zijnde verzoeken we de aanwezigen om na bezoek tien dagen weg te blijven bij de risicogroep en kwetsbaren.

'Draagvlak is weg'

Volgens Lukaszczyk is het essentieel dat de clubs zo snel mogelijk open gaan. "Niet alleen door de economische gevolgen, maar ook omdat het draagvlak voor de coronamaatregelen onder jongeren volledig weg is." Kijk maar naar de illegale feesten, de rellen en de huisfeesten, zegt hij. "En dan is het nu nog zomer en worden de meeste illegale feesten in de natuur of in de bossen ver weg georganiseerd. Wacht maar tot de winter: dan gaan de illegale feestjes naar binnen en bijvoorbeeld naar loodsen die helemaal niet gecheckt zijn."