Pride-foto's van zoenende mannen beklad in Vlissingen

Meerdere foto's van de Pride Photo-tentoonstelling in Vlissingen zijn vannacht beklad met verf. Het gaat om foto's waar zoenende of naakte mannen op te zien zijn. De organisatie gaat aangifte doen.

Pride Photo is een reizende openluchttentoonstelling die in verschillende steden te zien is. De foto's staan sinds 29 april in Vlissingen.

Met de foto's wordt aandacht gevraagd voor "de vaak benarde mensenrechtensituatie waar de lhbti+-gemeenschap wereldwijd mee te maken heeft", aldus de organisatie.

Directeur van Pride Photo Hein-Jan Keijzer kreeg vanmiddag foto's van de vernielingen toegestuurd. "Ik schrik hiervan, zeker in deze tijd. Maar het toont ook meteen het bestaansrecht van de expositie aan. Het is tweeledig, waar ik vooral niet mee bedoel dat ik er blij mee ben. Maar het geeft aan dat het nog heel erg nodig is", zegt hij.

Zoenende mannen

Volgens Keijzer zijn vijf van de twintig foto's beklad. "Dat zijn specifiek de wat explicietere foto's, al is dat een relatief begrip. Zoenende mannen zouden anno 2022 toch geen probleem meer moeten zijn."