Na olympisch goud doet BMX'er Kimmann nu in de VS wat de kleine Niek al wilde doen

Die uitdaging vond Kimmann in de VS, waar een hele serie wedstrijden (de American Nationals, ook wel The Grands genoemd) leidt tot een spectaculaire finale in november. "Al toen ik een klein kind was, wilde ik altijd al de Grands rijden. Als het ooit zou kunnen dan was het nu, een jaar na de Spelen."

'Heel vet om op nieuwe banen te racen'

Na zes races staat hij eerste, net als Laura Smulders bij de vrouwen.

Maar naast het sportieve aspect telt voor Kimmann ook het avontuur. "Ik heb heel mijn hele leven in Europa geracet, bijna elke baan in Europa ken ik wel", vertelt de 25-jarige Kimmann. "Ik vind het gewoon heel vet dat ik volgende week naar Amerika ga naar een baan waar ik nooit geweest ben. Dan moet ik in een paar sessies die hele baan onder de knie hebben en dan komt de passie van de kleine Niek weer naar boven."