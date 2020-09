Directeur Ram van Dopingautoriteit bezorgd om Russische oud-collega

Herman Ram van de Nederlandse Dopingautoriteit maakt zich ernstig zorgen over zijn voormalige Russische collega Joeri Ganoes. Die werd vorige week ontslagen als hoofd van de Russische antidopingautoriteit Rusada. Officieel vanwege financiële malversaties, maar Ram denkt dat er meer aan de hand is.

"Ik kan niet beoordelen of de verwijten van financieel wanbeheer terecht of onterecht zijn, maar je voelt aan alles dat dit ook een politiek besluit is. Voor mijn gevoel wordt Rusland nu weer ver teruggeworpen in de strijd tegen doping."

Als het om het lot van Ganoes zelf gaat, is Ram voorzichtig. "Hij heeft al zijn internationale vakgenoten een e-mail gestuurd met zijn privégegevens. En hij heeft zelf ook al eens tegen me gezegd dat hij niet suïcidaal is. Je snapt waarom hij voorzorgsmaatregelen neemt."

Dapper man

Joeri Ganoes werd drie jaar geleden aangesteld om leiding te geven aan Rusada. Hij stond internationaal te boek als iemand die dopinggebruik in Rusland serieus probeerde te bestrijden en onomwonden toegaf dat Rusland een dopingcultuur kende. Tal val internationale dopingexperts noemden Ganoes een dapper man, zeker in de wetenschap hoe het zijn voorgangers was vergaan.

Toen in 2015 duidelijk werd dat Russische sporters dankzij een door de staat opgezet dopingnetwerk jarenlang verboden middelen hadden kunnen gebruiken, vluchtte klokkenluider Grigori Rodtsjenkov naar de VS. Rodtsjenkov, voormalig hoofd van het Russische antidopinglaboratorium en een van de bedenker van het door de staat opgezette dopingnetwerk, wordt nog altijd beveiligd.

Twee oud-directeuren van Rusada, Nikita Kamajev en Vjatsjeslav Sinev, zijn onder verdachte omstandigheden overleden.

Ganoes gaf in 2019 een interview aan de NOS. Daarin zei hij dat hij zich niet wilde laten leiden door angst. "Ik weet dat er twee doden zijn gevallen. Maar dit is mijn missie. Dit is geen normale baan. We moeten heel dringend afstand nemen van het oude verrotte systeem."