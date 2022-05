Waarom de Rus Medvedev wel in Rosmalen in actie mag komen, maar niet op Wimbledon

Het tennistoernooi van Rosmalen verwelkomt volgende maand gewoon de Russische tennisser Daniil Medvedev. Enkele weken later is de huidige nummer twee van de wereld echter niet welkom tijdens Wimbledon. Waarin zit hem dat verschil?

"Russische en Belarussische tennissers worden nergens geweerd, er zijn duidelijke afspraken gemaakt in Nederland via het NOC*NSF", aldus Hunze in Langs de Lijn En Omstreken.

"Individuele sporters die niet Rusland vertegenwoordigen zijn gewoon welkom bij Nederlandse sportevenementen. Dit wordt gesteund door het IOC en de Nederlandse regering."

Richtlijnen ATP en WTA

Het wel of niet meedoen van Medvedev op Rosmalen is dan ook geen discussie geweest voor de organisatie van het toernooi, zo vertelt Hunze. "Wij hebben geen keuze en mogen Russische tennissers niet weigeren om mee te doen aan ons toernooi. Ze zijn gerechtigd om deel te nemen tenzij de regering anders beslist. Dat is in Nederland niet het geval."

Het tennistoernooi van Rosmalen begint 4 juni. Drie weken later start Wimbledon. Rosmalen geldt als een voorbereidingstoernooi voor het grandslamtoernooi in Groot-Brittannië.