Chelsea in de houdgreep, voortbestaan Engelse topclub op het spel

Chelsea is houder van de Champions League en de Wereldbeker voor clubs, maar de Engelse topclub moet kort na het behalen van die successen serieus vrezen voor het voortbestaan. Verschillende Britse media melden dat een faillissement dreigt vanwege de complexe situatie waarin de club zit.

Momenteel speelt Chelsea onder een speciale licentie, waarmee de nummer drie van de Premier League het huidige seizoen mag uitspelen. Dat was noodzakelijk om het plotse vertrek op te vangen van Roman Abramovitsj, die vanwege de Britse sancties voor Russische oligarchen geen zaken meer mag doen in Engeland.

Haast geboden, maar situatie complex

Om ook voor volgend seizoen een licentie te krijgen, moet Chelsea uiterlijk 8 juni een nieuwe eigenaar hebben. Dat leek aanvankelijk geen probleem, gezien de vele potentiële kopers die zich meldden. Maar dat was omdat Abramovitsj had laten weten dat hij zijn lening aan Chelsea niet zou terugvorderen.

Nu de Rus die toezegging volgens Sky Sports heeft ingetrokken, komt het aankoopbedrag rond de 3 miljard euro te liggen, in plaats van de helft daarvan. Bovendien zal de Britse regering dan geen toestemming geven voor de verkoop, aangezien in dat geval een deel van de som in de zakken van Abramovitsj verdwijnt, wat onder de huidige sanctieregels niet mag.

Daarmee zit Chelsea in een houdgreep en lijkt een deal voorlopig ver weg, terwijl de tijd krap is en de gevolgen groot zijn. "Als de verkoop niet deze maand wordt afgerond, dreigt de club te verdwijnen", schrijft Sky Sports zelfs.