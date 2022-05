Ghana met bondscoach Addo naar WK, oud-Feyenoorder Boateng beoogd assistent

Otto Addo wordt door zijn club Borussia Dortmund vrijgegeven om tijdens het WK bondscoach van Ghana te zijn. De voormalig international loodste zijn land via de play-offs naar de eindronde in Qatar.

"Ik heb toestemming gekregen van Dortmund", zegt Addo, die ook als talentencoach bij de club van Oranje-international Donyell Malen werkt.

Addo (46) werd in februari aangesteld als interim-bondscoach, nadat Ghana roemloos was uitgeschakeld op de Afrika Cup. Een nederlaag tegen de Comoren en een laatste plaats in de groep kostten bondscoach Milovan Rajevac zijn baan.

Twee keer gelijk

Ghana speelde in maart twee keer gelijk in de play-offs tegen Nigeria, maar kwalificeerde zich op basis van de uitdoelpuntenregel voor het wereldkampioenschap.

Addo bereikte al overeenstemming met de voetbalbond van Ghana, maar moest nog wachten op akkoord van zijn huidige werkgever om beide functies te combineren. In een podcast van het Hamburger Abendblatt liet hij weten dat nu alles in kannen en kruiken is.