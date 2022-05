Commissaris van Just Eat-Takeaway stapt op vanwege onvrede bij beleggers

Het bedrijf achter Thuisbezorgd, Just Eat-Takeaway, heeft ingegrepen om onvrede bij beleggers weg te nemen. Na zes jaar stapt president-commissaris Adriaan Nühn op. Hij zegt dat het bedrijf iemand nodig heeft in wie meer vertrouwen in is.

Ook Jörg Gerbig, als COO eindverantwoordelijk voor de operaties van het bedrijf, vertrekt. Hij wordt beschuldigd van wangedrag op een bedrijfsevenement. Het bedrijf onderzoekt de beschuldigingen en wil er vanwege de privacy niet meer over zeggen, behalve dat Gerbig kan terugkeren als de beschuldigingen niet waar blijken te zijn. Gerbig zegt alle vertrouwen te hebben in de afloop van het onderzoek.

Zijn vertrek staat los van de grote onvrede die er onder beleggers heerst over de koers van het bedrijf. Ze zien met lede ogen aan dat die met 70 procent is gedaald ten opzichte van het hoogste punt.

Onderdeel verkopen

Er is ook veel kritiek op een overname van het Amerikaanse Grubhub vorig jaar. Die levert de laatste maanden geen groei op. Onder druk van beleggers zei het bedrijf vorige maand te overwegen het onderdeel te verkopen.

Grote beleggers hadden aangegeven tegen de herbenoeming van de president-commissaris te zullen stemmen. Ook staan verschillende beleggers negatief tegenover de herbenoeming van de financiële topman Brent Wissink. Hij blijft vooralsnog aan.

De aandeelhoudersvergadering van Just Eat-Takeaway wordt vanmiddag gehouden in Amsterdam.