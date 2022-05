FNV dreigt met 'hete zomer' op Schiphol en stelt eisen

Vakbond FNV dreigt dat het op Schiphol een 'hete zomer' wordt. Aan Schiphol-baas Dick Benschop is vanochtend een brief gestuurd met eisen voor verbetering van de werkomstandigheden. Voor de zomer moet er een akkoord liggen. "Anders wordt het een hete zomer", zegt Joost van Doesbrug, campagneleider op de luchthaven.

De bond is de chaos, onveilige situaties en lage lonen op de luchthaven meer dan zat. "Schiphol Group negeert al maanden de waarschuwingen van de werkvloer voor chaos. In plaats van de oorzaken aan te pakken, doet ze deze waarschuwingen af als stemmingmakerij. De toezegging gisteren van Benschop om honderden extra beveiligers aan te nemen, klinkt leuk. Maar de problemen zijn breder dan alleen beveiliging", aldus Van Doesburg.

Een van de eisen is dat er voor afhandelingspersoneel gecertificeerde opleidingen komen en dat werknemers minimaal tien dagen achter elkaar op vakantie kunnen. Ook moet iedereen op de luchthaven minimaal 14 euro per uur verdienen. Voorts wil de FNV dat het aantal vaste banen omhoog gaat naar 80 procent per afdeling.

Vanochtend is er een gesprek tussen FNV en Schiphol. Schiphol wil voorafgaand aan dat onderhoud niet reageren.

'Situatie onhoudbaar'

De vakbond stelt Schiphol volledig verantwoordelijk voor de chaos afgelopen anderhalve week. "Groot worden en blijven door zo goedkoop mogelijk te zijn, met een moordende concurrentie over de ruggen van werknemers, dat is de strategie van Schiphol en de rotte appel in dit verhaal", aldus de vakbondsbestuurder.

Tientallen werknemers zouden dit weekend letterlijk zijn omgevallen. "Ze werken onder het bestaansminimum, worden ziek van hun werk door de hoge werkdruk en onveilige situaties." Met 125 euro voor beveiligers als compensatie, bewijst Schiphol volgens de FNV dat het de zaak niet serieus neemt.

FNV Schiphol verwacht niet dat de personeelstekorten voor de zomer worden opgelost. Van Doesburg: "Maar wel dat de kwaliteit van werkgelegenheid en het welzijn van de mensen beschermd wordt."