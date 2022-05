Legendarische sportverslaggever overleefde oorlog niet, ondanks oorkonde Hitler

Hollander deed op 12 april 1940 ook het radiocommentaar bij de laatste interland van Oranje voor het uitbreken van de oorlog in Nederland. In het Olympisch Stadion was opnieuw België de tegenstander. Het zou het laatste radioverslag van Hollander zijn. Drie jaar later werd hij, samen met zijn vrouw Leentje, vergast in concentratiekamp Sobibór.

Han Hollander was voor de Tweede Wereldoorlog de bekendste en geliefdste sportverslaggever van Nederland. In 1928 schreef hij radiogeschiedenis toen hij verantwoordelijk was voor het eerste liveverslag van een voetbalwedstrijd, Nederland-België in Amsterdam.

Een verslag is te zien in het Sportjournaal en op NOS.nl en de NOS-app.

Bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is op 4 mei de Nationale Sportherdenking, met dit jaar extra aandacht voor de oorlogsslachtoffers in het voetbal, onder wie Han Hollander.

Hollander, in 1886 geboren in Deventer, wordt in zijn jonge jaren al gegrepen door de voetbalsport. Zijn broer Karel richt in 1902 voetbalclub Be Quick op en Han is een van de eerste leden. Drie jaar later wordt de club toegelaten tot de - toen nog niet Koninklijke - NVB, maar de naam moet wel worden veranderd omdat er al veel Be Quicks zijn. Hollander verzint de naam Go Ahead, en de rest is geschiedenis.

Doorbraak in 1928

Hollander schrijft over sport voor De Telegraaf, maar zijn grote doorbraak volgt in 1928, wanneer de AVRO op het idee komt om de interland tussen Nederland en België, naar Engels voorbeeld, live op de radio uit te zenden. Toenmalig AVRO-directeur Willem Vogt kent Hollander nog uit militaire dienst en ziet in hem een ideale commentator.

Hollander ziet dat wel zitten en koopt een radio om naar buitenlandse voorbeelden te luisteren. Hij is niet enthousiast over het Engelse voetbalcommentaar. "Die man zág de wedstrijd wel, maar beleefde hem niet. Ik wilde climax in de stem en die kwam niet", vertelt Hollander daar later over.

"Een eerste vereiste voor sportverslaggeving was natuurlijk de nodige speelkennis, maar ook een zeker flux de paroles (woordenrijkdom, red.) mocht niet ontbreken."