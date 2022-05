Europese Commissie wil nog dit jaar stoppen met import alle Russische olie

De Europese Commissie wil gefaseerd een importverbod instellen op alle Russische olie. Het voorstel aan de lidstaten van de Europese Unie is om binnen zes maanden te stoppen met de invoer van ruwe olie en tegen het einde van het jaar ook met bewerkte olieproducten.

Dit initiatief vanuit Brussel is onderdeel van het zesde strafmaatregelenpakket tegen Rusland. In de aanvullende sanctieplannen worden nog meer Russische banken afgesloten van het internationale betaalsysteem Swift.

De lidstaten moeten er nog over stemmen; vandaag komen de ambassadeurs van de EU-landen bijeen in Brussel.

Niet makkelijk

"Laten we duidelijk zijn: het wordt niet makkelijk", zei commissievoorzitter Von der Leyen over het geplande importverbod. Europa is voor een groot deel afhankelijk van olie uit Rusland, al verschilt de mate waarin per lidstaat. Maar het is volgens haar cruciaal om toch een algeheel importverbod in te stellen als reactie op de Russische invasie in Oekraïne.

Het voorstel werd met applaus onthaald in het Europees Parlement, waar ze het plan presenteerde. Als het wordt aangenomen zal het de Russische economie sterk verzwakken, legde de commissievoorzitter uit. "Met deze stap ontnemen we de Russische economie de mogelijkheid om te diversifiëren en te moderniseren. Poetin wil Oekraïne van de kaart vegen, maar het is duidelijk dat hij daar niet in zal slagen."

Spreekbuizen van het Kremlin

In het nieuwe sanctiepakket staat ook het voorstel om hooggeplaatste officieren die volgens Brussel verantwoordelijk zijn voor oorlogsmisdaden in bijvoorbeeld Boetsja te treffen met strafmaatregelen. Ook leidinggevenden binnen het Russische leger die achter de "onmenselijke belegering" van Marioepol zitten, worden op de zwarte lijst gezet.

Volgens de commissie is deze laatste stap een belangrijk signaal richting de machthebbers in Moskou: "We weten wie jullie zijn en jullie zullen verantwoordelijk worden gesteld."

Aanvullend wil Brussel ook dat nog eens drie Russische staatsmedia uit de lucht worden gehaald in Europa. Daarbij noemde ze geen namen van zenders, maar Von der Leyen bestempelde deze media als spreekbuizen van het Kremlin "die Poetins leugens en propaganda op agressieve wijze versterken".