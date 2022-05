Brussel wil dit jaar stoppen met import Russische olie, blijft wel gas afnemen

De lidstaten moeten er nog over stemmen; vandaag komen de ambassadeurs van de EU-landen bijeen in Brussel.

Dit initiatief vanuit Brussel is onderdeel van het zesde strafmaatregelenpakket tegen Rusland. In de aanvullende sanctieplannen worden nog eens drie Russische banken afgesloten van het internationale betaalsysteem Swift. Onder meer de grootste bank van het land, de Sberbank, zou de toegang tot Swift verliezen.

Alle 28 EU-lidstaten moeten het eens worden, anders gaat het niet door. Maar volgens commissievoorzitter Von der Leyen wordt er gewerkt aan een passende oplossing voor alle lidstaten.

"Laten we duidelijk zijn: het wordt niet makkelijk", zei Von der Leyen over het geplande importverbod. Europa leunt voor een groot deel voor zijn oliebehoefte op Rusland, al zijn de verschillen groot per lidstaat. Maar het is volgens haar cruciaal om toch een algeheel importverbod in te stellen als reactie op de Russische invasie in Oekraïne.

Het voorstel werd met applaus onthaald in het Europees Parlement, waar ze het plan presenteerde. Als het wordt aangenomen zal het de Russische economie sterk verzwakken, legde de commissievoorzitter uit. "Met deze stap ontnemen we de Russische economie de mogelijkheid om te diversifiëren en te moderniseren. Poetin wil Oekraïne van de kaart vegen, maar het is duidelijk dat hij daar niet in zal slagen."

Geen importverbod op gas

In het plan staat overigens niets over een eventueel importverbod op Russisch gas. De EU is daarvoor nog te afhankelijk van Moskou. In eerdere sanctieronden werd al wel de import van Russische kolen aan banden gelegd.

Swipe tussen deze twee afbeeldingen om te zien hoeveel gas of olie de EU-lidstaten jaarlijks kopen van Rusland: