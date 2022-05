Wekdienst 4/5: Nieuwe EU-sancties tegen Rusland • Nationale Dodenherdenking

Goedemorgen! In het Europees Parlement worden vandaag nieuwe strafmaatregelen tegen Rusland besproken. En voor het eerst in twee jaar mag er weer publiek aanwezig zijn bij de Nationale Dodenherdenking op de Dam.

Eerst het weer: het is zonnig met wat sluierwolken. In de middag vormen landinwaarts stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 14 graden in het noorden en 19 graden in het zuidoosten. De noordelijke wind is slechts zwak. Komende dagen is het vaak droog en de temperatuur stijgt richting 20 graden.