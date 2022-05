Van Marwijk roemt Slot en ziet kansen: 'Marseille gaat Feyenoord onderschatten'

"Het zou me niets verbazen als hij hetzelfde speelt in de return en ook begint zoals thuis. Dat vergt heel veel lef. Veel trainers kiezen nu voor een hele offensieve speelstijl. Dat betekent dat je met veel risico speelt. Maar heel veel teams hebben daar zoveel moeite mee. Dat zag je nu ook aan Marseille."

Feyenoord verdedigt donderdag een 3-2 voorsprong in Marseille. Van Marwijk genoot van het spektakel in De Kuip en zag dat Feyenoord met een herkenbare speelwijze de nummer twee van Frankrijk overrompelde.

"Je hebt in de vorige wedstrijd in een paar momenten gezien hoeveel individuele kwaliteiten Olympique Marseille heeft. Maar ik denk dat ze Feyenoord thuis nog een keer gaan onderschatten", zegt de 69-jarige trainer.

Van Marwijk ziet overeenkomsten met zijn Feyenoord, dat in 2002 Borussia Dortmund versloeg in de UEFA Cup-finale. "Wat een beetje vergelijkbaar is met toen is dat Arne Slot ook kiest voor een speelwijze en voor een formatie waar hij zelden van afwijkt."

Tegen Fortuna Sittard besloot Slot geen spelers te sparen voor de kraker tegen Marseille. Never change a winning team, zo luidde het credo. Een goede keuze, vindt Van Marwijk.

Ritme

"Dat is belangrijk om het ritme vast te houden, maar ook om zo snel mogelijk het verschil te maken. Daardoor kan hij de ploeg vervolgens sparen. Dat viel een beetje tegen, omdat Fortuna toch nog de 3-1 maakte. En er waren een paar momenten waarbij de 3-2 kon vallen, terwijl Feyenoord de wedstrijd al lang had moeten beslissen."

De inmiddels gestopte Van Marwijk geniet van de nieuwe generatie trainers die nu opstaat. Hij houdt Ajax-trainer Erik ten Hag en Slot nauwlettend in de gaten.

"Het is geweldig dat we twee zulke trainers hebben. Ten Hag had de clubs voor het uitkiezen. Slot komt eraan. Hij maakt ook reclame door zijn manier van spelen."