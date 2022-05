Oklahoma stelt per direct zeer strenge abortuswet in

De aangescherpte abortuswet in de staat die door de Republikeinen wordt geleid, gaat per direct in. Het hooggerechtshof van Oklahoma heeft een spoedverzoek om de wet voorlopig aan te houden, afgewezen.

De gouverneur van de Amerikaanse staat Oklahoma heeft een wet ondertekend waarmee het verboden wordt abortussen uit te voeren als er een hartslag van de foetus is waar te nemen. Dat is meestal rond de zesde week van de zwangerschap.

I am proud to sign SB 1503, the Oklahoma Heartbeat Act into law. I want Oklahoma to be the most pro-life state in the country because I represent all four million Oklahomans who overwhelmingly want to protect the unborn. pic.twitter.com/XQr7khRLRa

Door de wet kan iedereen die "helpt bij of aanzet tot" abortus worden aangeklaagd door privépersonen. Dat lijkt op het 'klikspaanprincipe' in de soortgelijke, zeer strenge abortuswet die in september vorig jaar werd aangenomen in Texas. In de praktijk komt het erop neer dat mensen waarvan het vermoeden bestaat dat ze hebben geholpen bij een abortus door iedereen aangeklaagd kunnen worden tot bedragen van 10.000 dollar.

In de eerste maanden na invoering van de wet in Texas is het aantal abortussen in die staat drastisch afgenomen, schrijft persbureau AP. Veel vrouwen gingen daardoor naar buurstaten, zoals Oklahoma.

Onder de nieuwe wet is abortus in Oklahoma na zes weken enkel nog toegestaan in medische noodgevallen. Er zijn geen uitzonderingen voor zwangerschappen door bijvoorbeeld verkrachting of incest. De termijn van zes weken is omstreden, omdat blijkt dat veel vrouwen dan nog niet dat ze zwanger zijn.

De aanscherping van de abortusregels in de staat komt op een saillant moment in de VS: gisteren lekte uit dat het Hooggerechtshof op het punt staat om het landelijk recht op abortus af te schaffen. Het hof wil daartoe twee uitspraken die dat recht regelen vernietigen, waaronder de uitspraak in de beroemde zaak Roe v. Wade, zo stond in een gelekt document.