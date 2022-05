Zesvoudig grand prix-winnaar Brooks op 90-jarige leeftijd overleden

Voormalig Formule 1-coureur Tony Brooks is op 90-jarige leeftijd overleden, zo heeft zijn dochter vanavond bekendgemaakt. De Brit was de laatste nog levende coureur die in de jaren '50 een grand prix won.

In totaal wist Brooks zes races te winnen. In 1959 eindigde hij als coureur van Ferrari als tweede in de WK-stand en moest hij de titel nipt aan Jack Brabham laten.

Formule 1-directeur Stefano Domenicali reageert bedroefd op het nieuws. "Hij was onderdeel van een speciale groep coureurs die als pioniers de grenzen van onze sport hebben verlegd en grote risico's namen. Hij zal gemist worden en onze gedachten zijn bij zijn familie."

Brooks, die was opgeleid als tandarts, is vanwege zijn kalme karakter niet erg bekend geworden. Hij wordt gezien als een van de beste coureurs die nooit wereldkampioen werd. Datzelfde werd gezegd over zijn voormalige teamgenoot en goede vriend Stirling Moss.

Moss overleed twee jaar geleden eveneens op 90-jarige leeftijd. "Brooks was een geweldige coureur. Ik hoop dat hij me het vergeeft als ik zeg dat hij de beste 'onbekende' coureur ooit was. Hij was veel beter dan sommige coureurs die wel wereldkampioen zijn geworden", zei Moss ooit.