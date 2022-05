Lowlands opent parkeerplaats met 90.000 zonnepanelen

Op het parkeerterrein bij een groot festivalterrein in Biddinghuizen is een parkeerplaats geopend met 90.000 zonnepanelen. De aanleg van de zogenoemde solar carport is een initiatief van popfestival Lowlands, dat wordt georganiseerd op het terrein.

Het gaat om een overkapping met zonnepanelen die stroom opwekken en waar auto's onder kunnen parkeren. De zonneparkeerplaats is ruim een kilometer bij een halve kilometer groot en wekt genoeg groene stroom op voor 10.000 huishoudens. Alle zonne-energie gaat direct naar het stroomnet.

Doel van de festivaldirectie is om het zonnepark uiteindelijk aan te sluiten op een batterij, zodat Lowlands binnen twee jaar volledig op groene energie kan draaien en geen aggregaten meer nodig heeft om het festival van stroom te voorzien. Het festival zelf heeft daarvoor 1 procent nodig van alle stroom die met de zonnepanelen wordt opgewekt.

'Super belangrijk'

Directeur van Lowlands Eric van Eerdenburg zegt al vijftien jaar bezig te zijn om het zonnepark bij het festivalterrein te krijgen. "Wij willen onderdeel zijn van de oplossing, niet van het probleem", zegt hij tegen Omroep Flevoland. "Het is super belangrijk voor ons jonge publiek, voor de toekomst van Nederland, voor groene energie en een betere toekomst."