Villarreal mag even dromen, maar herboren Liverpool bereikt Champions League-finale

Liverpool heeft zich dinsdag geplaatst voor de finale van de Champions League door een 3-2 zege op Villarreal. De ploeg van Virgil van Dijk zag de 2-0 voorsprong uit het heenduel in de eerste helft verdampen, maar na rust stelde de ploeg van Virgil van Dijk orde op zaken.

De supporters in Estadio de la Cerámica ontvouwden vlak voor de aftrap een groot spandoek met daarop 'nog negentig minuten verwijderd van onze droom'. Na de 2-0 nederlaag in het heenduel leek Villarreal aan een kansloze missie te beginnen, maar na drie minuten kwam de droom al een stapje dichterbij.

Villarreal besloot direct de aanval te zoeken in eigen huis en dat resulteerde in een bliksemsnelle 1-0. Boulaye Dia, die de geblesseerde Arnaut Danjuma verving, was voor Liverpool-aanvoerder Van Dijk gekropen en tikte de bal achter doelman Alisson Becker.

Liverpool onherkenbaar

Liverpool won dit Champions League-seizoen al zijn uitwedstrijden, maar was in Vila-real totaal onherkenbaar. De ploeg van Jürgen Klopp grossierde in balverlies, creëerde vrijwel niets en had achterin geen antwoord op de overrompelingstactiek van Villarreal.