Uitzinnige taferelen in Bournemouth: na twee jaar terug in Premier League

Voor de pas 41-jarige trainer Scott Parker is het al de tweede keer dat hij een club naar de Premier League leidt. Twee jaar geleden wist hij met Fulham de stap omhoog te zetten.

Middenvelder hersteld van kanker

Het was in meerdere opzichten een mooie dag voor Bournemouth, want 's ochtends meldde de 24-jarige middenvelder David Brooks dat hij genezen is van kanker. Zeven maanden geleden werd bij hem lymfklierkanker vastgesteld.

Brooks is van plan om terug te keren op het veld. "In de niet al te verre toekomst hoop ik weer in dit prachtige stadion te spelen", zei hij.

Bournemouth heeft met Maxim Denim een Russische eigenaar, maar in tegenstelling tot Roman Abramovitsj bij Chelsea heeft de zakenman geen last van sancties tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Denim heeft een Brits paspoort en voor zover bekend geen zakelijke belangen met de Russische regering.