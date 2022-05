Ed Sheeran brengt nummer uit met Oekraïense band, opbrengsten gaan naar slachtoffers

Aan de BBC vertelde de zanger van Antytila vandaag over de opnames. Het nummer werd deels opgenomen toen de bandleden al in militaire dienst zaten, schrijft de zender. Zo werkte zanger Taras Topolia als medisch assistent aan het front bij het stadje Borodjanka, in de buurt van Kiev.

Ondanks de oorlog slaagde de band er ook in een clip bij het nummer op te nemen. Ze filmden onder meer bij Charkov, waar hevig is gevochten. "We zijn gewoon midden op de weg gestopt en gaan filmen, in de middle of nowhere", vertelt zanger Topolia aan de BBC. De band zegt nu tijdelijk gestopt te zijn met muziek maken, om mee te kunnen vechten aan het front.

De opbrengsten van het nummer gaan naar slachtoffers van de oorlog.

Antytila ging eerder dit jaar viral met een video waarin ze aanboden om via een livestream op te treden tijdens een concert voor Oekraïne in Birmingham. Organisatoren van dat concert, waar ook Ed Sheeran zou optreden, wezen dat aanbod af omdat de groep gelieerd was aan het leger. "Het concert was niet voor soldaten, maar voor het helpen van burgers", zei de zanger daar toen over.