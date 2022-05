Van de Zandschulp overleeft drie matchpoints in Madrid en wint thriller

Botic van de Zandschulp heeft in de eerste ronde van het ATP-toernooi van Madrid op knappe wijze gewonnen van Pablo Carreño Busta (18e op de ATP-ranking, Van de Zandschulp staat op plek 31): 6-7, 7-6, 6-3. Onze landgenoot overleefde drie matchpoints en won na een intens gevecht van bijna drie uur.

Dat Van de Zandschulp meedeed aan het ATP-toernooi van Madrid was al verrassend te noemen. Zondag gaf hij in zijn eerste ATP-finale - in München - op na ademhalingsproblemen.

Gelijkgaande eerste set

De eerste set ging lang gelijk op maar die trok Carreño Busta uiteindelijk toch naar zich toe.