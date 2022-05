Voetbalsters onder 17 verpulveren Bosnië tijdens eerste wedstrijd EK

In de 22ste minuut werd het uit het niets 1-0 voor Nederland. De 17-jarige Fieke Kroese, die namens FC Twente al in de Vrouwen Eredivisie speelde, mocht aanleggen voor een vrije trap en ramde de bal van zo'n 25 meter achter de Bosnische keeper Nejra Hejub. Daarna leek het verzet van Bosnië gebroken en was het alleen maar Nederland dat de klok sloeg.

Vijf minuten voor rust werd het ook 3-0. Danique Tolhoek schoot de bal van buiten het strafschopgebied tegen een Bosnische verdediger, waardoor Hejub kansloos was. In de blessuretijd van de eerste helft werd het zelfs 4-0. Na een korte corner ondernam Lotte Keukelaar een dribbel in het strafschopgebied, waarna de speelster van Ajax via de keeper raak schoot.

Twintig minuten voor tijd maakte Keukelaar er met haar tweede 5-0 van, een paar minuten later maakte ook Kroese haar tweede en haar derde, kort achter elkaar. Invaller Aniek Janssen maakte in de 83ste minuut de 8-0.

Nederland zit ook nog in de groep met titelhouder Duitsland en Denemarken. De eerstvolgende wedstrijd is vrijdag tegen de Duitsers, een reprise van de finale van 2019.