Na twee maanden weer daglicht, Oekraïense evacués komen aan in Zaporizja

De evacués hadden zich schuilgehouden onder het Azovstal-complex, dat nog stamt uit de Sovjettijd. Het was voor het eerst dat mensen via een humanitaire corridor vanuit het Azovstal-complex konden ontsnappen.

Persbureau Reuters interviewde de 70-jarige vrouw vandaag niet in Marioepol, maar in de stad Zaporizja, ten noordwesten van de havenstad. Zij werd daar met zo'n honderd anderen - overwegend burgers - vanuit Marioepol heen gebracht, onder toezicht van internationale hulporganisaties.

Sytnikova zat met zeventien andere families in een bunker. Die bood hun een tijdlang bescherming tegen de aanhoudende Russische aanvallen op Marioepol. Maar door raketaanvallen stortte hun schuilplaats uiteindelijk in. Drie dagen geleden werden Sytnikova en haar familie onder het puin vandaan gehaald. "Ik ben zo bang, zei mijn kleindochter."

"We hadden al vaarwel gezegd tegen het leven, we dachten niet dat iemand nog wist dat we er zaten", zei de 70-jarige Valentina Sytnikova vandaag tegen persbureau Reuters. Sytnikova zat twee maanden opgesloten onder het Azovstal-complex, het laatste bolwerk van verzet in de belegerde Oekraïense stad Marioepol. Samen met haar zoon en tienjarige kleinkind leefde Sytnikova ondergronds, wachtend op hulp.

Het internationale Rode Kruis en de Verenigde Naties hielpen bij de evacuatie, die sinds afgelopen weekend gaande was. Vrouwen, kinderen en ouderen werden als eerste weggehaald en in bussen weggebracht. Voor het eerst in twee maanden tijd zagen de evacués daglicht, zei een humanitaire vertegenwoordiger van de VN vandaag. "We waren soms bang dat we er nooit meer uit zouden komen", tekende de BBC in Zaporizja op.

Hoewel de eerste evacués nu dus in veiligheid zijn gebracht, is de ellende van Azovstal nog niet voorbij. Nog zeker 200 mensen zitten vast in de ruimtes onder het complex, zei de burgemeester van Marioepol vandaag. Hun lot is allerminst zeker.

Waar ligt Zaporizja?