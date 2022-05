Wereldkampioen Herlings dit seizoen niet meer in actie door blessureleed

Jeffrey Herlings komt dit seizoen niet in actie in de MXGP. Het herstel van de voetblessure van de regerend wereldkampioen verloopt trager dan gewenst.

"Ik ben nog steeds niet in de beste staat en ik kan zeker tot de zomer niet op het hoogste niveau crossen", schrijft Herlings op Instagram. "Het is jammer dat ik niet met startnummer 1 kan racen in de MXGP."

Herlings liep zijn blessure op in februari bij een val op een training. Hij miste daardoor al de eerste zes races van dit seizoen en zijn achterstand op WK-leider Tim Gajser is al bijna 300 punten.