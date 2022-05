Op rode loper van het Met Gala is niet alleen de dresscode belangrijk

De mannenrok, bodypaint en een jurk van Marilyn Monroe: op het Met Gala van het Metropolitan Museum of Art in New York probeerden aanwezige beroemdheden gisteravond niet alleen de dresscode eer aan te doen. Ze maakten met hun outfits ook uiteenlopende statements. Genodigden op 'de Oscars van de mode', zoals het Met Gala ook bekendstaat, moesten het dit jaar met het thema gilded glamour doen. Dat thema is onderdeel van In America: An Anthology of Fashion, de nieuwe mode-tentoonstelling in het New Yorkse museum.

Wat is het Met Gala? Het Met Gala is een benefietavond voor de modeafdeling van het Metropolitan Museum of Art en wordt sinds 1948 georganiseerd. De organisatie is in handen van de Amerikaanse editie van het tijdschrift Vogue. Genodigden betalen naar verluidt zo'n 35.000 dollar voor een kaartje en tot wel drie ton voor een tafel, tenzij ze uitgenodigd worden door een modemerk of ontwerper die de rekening betaalt.

Maar een moderne interpretatie van Amerikaanse mode uit de late 19e eeuw is nog niet zo makkelijk, zag modejournalist Fiona Hering. "De looks op de rode loper waren ontzettend verschillend, het leek alsof iedereen een beetje in de war was over wat het thema precies inhield." De druk om de juiste keuze te maken is dan ook hoog. De rode loper van het Met Gala is een van de meest gefotografeerde entrees ter wereld. Het evenement kan ontwerpers, jurken en hun dragers verheffen tot absolute iconen. "Maar dat maakt dat mensen alles uit de kast trekken en het een beetje een circus begint te worden. Ik zou liever zien dat bezoekers iets dragen wat echt bij ze past." Een samenvatting van de meest opvallende outfits in beeld:

Een beroemdheid die al jaren alles uit de kast trekt voor het gala is realityster Kim Kardashian. Ze verscheen gisteravond in een licht doorschijnende jurk met kristallen, in 1962 gedragen door actrice Marilyn Monroe toen ze de Amerikaanse president John F. Kennedy toezong op zijn 45e verjaardag.

De jurk is normaal gesproken te zien in een museum in Florida, dat het kledingstuk in 2016 aankocht voor 4,8 miljoen dollar. Kardashian vertelt aan modetijdschrift Vogue dat ze bijna 7 kilo is afgevallen om in de jurk van Monroe te passen. "Het is heel bijzonder dat ze deze jurk aan had, maar hoe ver moet je gaan voor een look?", vraagt Hering zich af. Kardashian droeg de originele jurk overigens alleen op de rode loper; eenmaal binnen trok de realityster een replica van de jurk aan. Toch kwam er vandaag kritiek vanuit de museumwereld: conservatoren wezen op de kwetsbaarheid van historische kledingstukken en vrezen dat Kardashian met haar keuze anderen aanspoort om ontwerpen te dragen die achter glas thuishoren. Aandacht voor duurzaamheid Andere beroemde gasten kozen voor minder risicovolle outfits uit het verleden. "Model Adut Akech droeg een prachtige vintage jurk van de Franse ontwerper Christian Lacroix."

Model Emily Ratajkowski in een vintage Versace-jurk - AFP

Collega-topmodel Emily Ratajkowski verscheen in een Versace-jurk die in 1992 de catwalk sierde. Een duurzaam statement kwam ook van zangeres Billie Eilish met haar Victoriaans ogende jurk van Gucci, gemaakt van stoffen die het modehuis eerder gebruikte of over had.

Nederlandse creaties Op het Met Gala waren dit jaar maar liefst vier creaties te zien van de Nederlandse ontwerper Iris van Herpen, onder anderen gedragen door model Winnie Harlow. Hering: "Heel knap dat Van Herpen zo goed vertegenwoordigd is, want ze is geen grote designer die op het gala een tafel kan kopen. Gelukkig worden er buiten het grote geld om dus nog kansen gegeven aan ontwerpers."

Ontwerper Iris van Herpen (l.) en de Amerikaanse actrice Dove Cameron in een van haar creaties - AFP

Enkele mannelijke beroemdheden braken een lans voor de mannenrok, inclusief blote benen. Andere heren kozen voor jassen of rokkostuums tot op de grond, waarmee ze een vrouwelijk silhouet creëerden. Model Cara Delevingne zette op haar beurt vrouwelijkheid centraal door topless doch bedekt met bodypaint te verschijnen. Burgemeester Eric Adams van New York maakte een politiek statement met zijn colbert met daarop de tekst End gun violence ('Stop het wapengeweld'). Het deed denken aan het Amerikaanse congreslid Alexandria Ocasio-Cortez dat vorig jaar een jurk met de tekst Tax the rich ('Belast de rijken') op het gala droeg.

Eric Adams, burgemeester van de stad New York - AFP