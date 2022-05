Schiphols zomerspagaat: kunnen hogere lonen voorkomen dat vluchten uitvallen?

Nee, zegt vakbondsman Joost van Doesburg. "We hebben wel vaker mooie woorden van Schiphol gehoord, ook nu weer, maar ze zijn niet heel concreet", zegt de FNV'er. De vakbond eist 14 euro bruto per uur, meer vaste contracten en betere werkomstandigheden.

Maar is het tekort wel op te lossen in een paar maanden tijd?

Schiphol moet aantrekkelijker worden voor personeel, concludeerde Schiphol-baas Dick Benschop. Onder meer door hogere lonen te bieden. Vandaag gaat de luchthaven in gesprek met vakbond FNV, want de warboel van de afgelopen dagen mag geen voorbode voor de zomer worden.

Ook de luchthaven zelf staat daarvoor open, zo is gebleken. Benschop sprak over "een grens stellen aan het aantal vluchten op basis van beschikbare menskracht". Daarvoor wil hij volgende week al om de tafel gaan zitten met onder meer de luchtvaartmaatschappijen.

Dat belooft een pittig gesprek te worden. "De uitspraken van Benschop hebben ons verbaasd. Over een grens spreken lijkt me voorbarig", zegt Marnix Fruitema van Barin, de organisatie van vliegmaatschappijen die in Nederland actief zijn. Hij ziet zelfs "geen onderhandelingsruimte" op dit punt.

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, zegt de Tilburgse hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen. "Bagagepersoneel, beveiligers; het gaat om fysiek of emotioneel zware beroepen. Dat kan en wil niet iedereen doen."

Voor nieuw personeel is Schiphol dus afhankelijk van mensen uit de regio die nu al vergelijkbare beroepen uitvoeren. "Ze moeten ze dus wegtrekken bij andere bedrijven. Dan moet je in de huidige krappe arbeidsmarkt de hoofdprijs bieden. Ik weet niet of Schiphol dat zomaar kan, het is geen ASML."

Bovendien moeten mensen vertrouwen hebben in het bedrijf. "Het imago is nu niet al te best", zegt Wilthagen. "Het beeld is toch dat het personeel er werkt bij onderaannemers in een 'flexschil', daar zeggen mensen niet graag hun baan voor op."

Al met al schat Wilthagen Schiphols kansen voor de zomer niet erg hoog in. "Een verschil maken in zo'n korte tijd is hartstikke moeilijk. Ik zie Schiphol geen bod doen waar de markt van onder de indruk is."

Afgelopen weekend was het ook weer erg druk op de luchthaven: