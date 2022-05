Djokovic klopt Monfils na moeizame start en blijft nummer één

Novak Djokovic is het masterstoernooi van Madrid overtuigend begonnen. De Servische nummer 1 van de wereld had anderhalf uur nodig om de Fransman Gaël Monfils in de tweede ronde te verslaan: 6-3 6-2. Door deze zege blijft Djokovic de nummer één van de wereld, bij een nederlaag was Daniil Medvedev hem gepasseerd.

Djokovic, die de nodige toernooien miste omdat hij niet gevaccineerd is tegen het coronavirus, speelde pas zijn negende partij van 2022. Monfils won dit jaar al een titel en leek kansrijk om hem voor het eerst in hun achttiende treffen te vloeren.

De Fransman kreeg ook de eerste breakkansen, maar miste ze alle drie, waarna Djokovic wel toesloeg op zijn eerste breakpoint. De Serviër brak Monfils, die slordig speelde, vroeg in de tweede set opnieuw en kwam vervolgens niet meer in de problemen.

In de achtste finales speelt Djokovic tegen de winnaar van het duel tussen de Schot Andy Murray en de Canadees Denis Shapovalov.