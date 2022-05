Volleybalsters Sliedrecht Sport op koers voor fraai afscheid van gouden lichting

Sliedrecht Sport heeft vanavond een overtuigende eerste stap gezet in de strijd om het landskampioenschap. De titelverdediger klopte Apollo 8 in de eerste wedstrijd in drie sets: 25-23, 25-21 en 25-22.

Sliedrecht Sport is de laatste jaren zeer dominant in het vrouwenvolleybal. Sinds 2012 werd de Zuid-Hollandse formatie zesmaal landskampioen, waaronder in de laatste vier seizoenen.

Apollo 8 uit het Overijsselse Borne jaagt nog op zijn eerste titel. Vorig jaar pakte de ploeg voor het eerst in zijn bestaan de beker. Sliedrecht won die prijs dit seizoen, voor de zesde keer in de clubgeschiedenis.

Sliedrecht neemt afscheid van zes speelsters

Een eventuele landstitel zou voor Sliedrecht wel eens een fraai einde van een tijdperk kunnen betekenen. Met Carlijn Ghijssen-Jans, Christie Wolt, Jolijn de Haan, Rochelle Wopereis, Denise Kant en Kirsten Wessels hebben zes speelsters hun afscheid aangekondigd. Ook coach Vera Koenen vertrekt aan het einde van dit seizoen.

Zaterdag kan Sliedrecht de landstitel prolongeren, als de uitwedstrijd tegen Apollo 8 in de best of three-serie wordt gespeeld.