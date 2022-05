Bewoners geëvacueerd na grote brand in portiekflat Dordrecht

Alle voordeuren van de appartementen werden door de brandweer opengebroken, om er zeker van te zijn dat iedereen in het complex veilig was. Verder is er volgens een woordvoerder in alle woningen "enorme waterschade", omdat er is geblust van bovenaf.

Daarnaast heeft het appartementencomplex geen dak meer. Dat werd met behulp van twee hoogwerkers verwijderd om te controleren of er nog vuur smeulde in het isolatiemateriaal. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.

De veiligheidsregio zegt huisvesting te regelen voor getroffen bewoners die niet bij familie terechtkunnen. De burgemeester bezocht de bibliotheek om de slachtoffers een hart onder de riem te steken: