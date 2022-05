Flitsbezorgers overtreden regels en ontwijken verplichtingen, zegt Arbeidsinspectie

De diensten proberen in hun concurrentiestrijd klanten te lokken met veel advertenties en kortingen voor nieuwe gebruikers. NOS op 3 maakte onlangs deze special over hoeveel het flitsbezorgers kost om jou als klant binnen te halen:

In het rapport wordt niet benoemd bij welke flitsdiensten de inspectie is langs geweest, maar aannemelijk is dat het gaat over Zapp, Getir, Gorrillas en Flink, de vier flitsbezorgdiensten die Nederland telt. Bezorgers voor deze flitsdiensten werken volgens de inspectie met verschillende contracten, zoals vaste contracten, uitzendcontracten en als zzp'er.

Ook zijn er gevaren tijdens de rit van zo'n distributiecentrum naar een bezorgadres. De belofte van flitsbezorgers is, zoals de naam al zegt, dat boodschappen in korte tijd aan de deur worden afgeleverd. Bezorgers van flits- en maaltijdbezorgdiensten ervaren hierdoor hoge werkdruk, constateerde het Sociaal en Cultureel Planbureau eerder al.

Die schieten vaak tekort, aldus de inspectie. Zo zitten de distributiecentra van de bezorgdiensten veelal in oude panden die niet gebouwd zijn als opslag of magazijn. "Gangen zijn smal, producten moeilijk bereikbaar", concludeert de inspectie, die veertien van deze locaties bezocht door heel Nederland. Bezorgers lopen daardoor onder meer het risico om te vallen en fysiek te zwaar belast te worden.

Flitsbedrijven overtreden en ontwijken regelmatig wetten en regels die zijn bedoeld om bezorgers te beschermen tegen hoge werkdruk en schijnzelfstandigheid. Dat constateert de Arbeidsinspectie in een nieuw rapport over de arbeidsomstandigheden bij flitsbezorgdiensten.

Met name voor dat laatste type dienstverband is in het rapport aandacht. Volgens de inspectie kan er bij de flitsdiensten sprake zijn van schijnzelfstandigheid, oftewel een dienstverband waarbij een bezorger als zzp'er werkt, maar in de praktijk niet zelfstandig is.

Deze vorm kan financieel voordelig zijn voor een werkgever omdat er onder meer geen pensioenpremies hoeven te worden betaald. Het creëert echter ook risico's voor bezorgers. Zij hebben bijvoorbeeld geen recht op uitbetaling van loon bij ziekte of na een ongeluk.

Uitgenodigd voor gesprek

De inspectie constateert ook dat de leidinggevenden bij de distributiecentra niet of onvoldoende op de hoogte zijn van wetten over arbeidsomstandigheden zoals werktijden en pauzes. Dat geldt ook voor de identiteitscontrole die ervoor moet waken dat buitenlandse werknemers zonder de juiste vergunningen aan het werk gaan. Dit laatste "leidt tot risico's op misstanden als illegale tewerkstelling en zwart werk", aldus de inspectie.

Deze en andere bevindingen in het rapport maken dat de inspectie concludeert dat arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden bij flitsdiensten "verre van volwassen" zijn. De inspectie noemt de bevindingen "zorgelijk".

De Arbeidsinspectie heeft de flitsbedrijven uitgenodigd voor een gesprek over "de gewenste acties", en vraagt ze een plan van aanpak te maken om verdere overtredingen te voorkomen. Anders gaat de inspectie vanaf dit najaar handhaven. Want, concludeert de inspectie, "van deze bedrijven mag en moet veel meer worden verwacht".