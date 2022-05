'Persfotograaf' (20) krijgt jeugddetentie voor brandstichting in Leerdam

Een 20-jarige man uit Hoogland is veroordeeld voor het stichten van vier branden in Leerdam en omgeving. Vorig jaar gingen daar een leegstaande woning, auto, elektrische fiets en hooibaal in vlammen op. De rechtbank acht bewezen dat de man de branden heeft aangestoken.

De man verdiende als amateurpersfotograaf wat bij met foto's van branden en ongelukken. Het was de politie opgevallen dat hij heel snel ter plekke was als er ergens brand was uitgebroken. De rechtbank oordeelt dat hij de branden heeft gesticht om zichzelf werk te verschaffen.

Vanwege zijn ontwikkelingsachterstand en verstandelijke beperking is hem jeugddetentie opgelegd: 155 dagen, waarvan 30 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. De 20-jarige man heeft al vier maanden in de jeugdgevangenis gezeten en hoeft nu niet terug.

Hij komt onder toezicht met een enkelband en moet zich in een kliniek laten behandelen. Ook mag hij de komende twee jaar niet meer als persfotograaf op pad om te voorkomen dat hij in de verleiding komt, meldt RTV Utrecht.