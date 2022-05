Uitgelekt abortusstandpunt in VS 'was concept, nog niet definitief'

Het uitgelekte ontwerpadvies over abortus van het Amerikaanse Hooggerechtshof was een concept, en nog geen definitief standpunt van het hof. Dat zegt opperrechter John Roberts in een eerste reactie op een gelekt document waarin het Hooggerechtshof lijkt af te koersen op het inperken van het federale recht op abortus in de Verenigde Staten. Het document is wel authentiek, benadrukt Roberts, die opdracht geeft tot een onderzoek naar het lek. Hij spreekt van een "flagrante vertrouwensbreuk", bedoeld "om de integriteit van onze activiteiten te ondermijnen". Voor progressieve Amerikanen en vrouwenrechtenorganisaties komt het document aan als een mokerslag. Uit het document blijkt dat een meerderheid van de negen rechters van het hof het grondwettelijk recht op abortus omver wil werpen. Dan zouden de afzonderlijke staten weer verantwoordelijk worden voor de wetgeving omtrent abortus. Vrijwel direct na het nieuws verzamelden voor- en tegenstanders van abortus zich bij het Hooggerechtshof:

Abortusprotest bij Hooggerechtshof in VS: 'Wij gaan niet terug in de tijd!' - NOS

In de concepttekst die de Amerikaanse nieuwssite Politico publiceerde, zet een van de leden van het hof, rechter Samuel Alito, in bijna honderd pagina's uiteen hoe de meerderheid denkt over de geruchtmakende zaak Roe vs. Wade uit 1973, die het fundament vormt van het abortusrecht in de VS. Hij schrijft onder meer: "Het is tijd om recht te doen aan de grondwet en de abortuskwestie weer bij de gekozen volksvertegenwoordigers te leggen." De Amerikaanse president Biden kondigde al aan zich te gaan verzetten tegen het eventuele besluit van het hof. Hij noemde het document "radicaal" en de keuzevrijheid van vrouwen "fundamenteel".